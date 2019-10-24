بارك وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية «تيسير» ماجد القصبي، للوطن الإنجاز المستحق الذي حققته المملكة، كأكثر الدول تقدماً، والأولى إصلاحاً من بين 190 دولةً حول العالم في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

وقال القصبي: هذه القفزة النوعية التي حققتها المملكة بتقدمها 30 مرتبة في التقرير هي إحدى ثمار رؤية 2030، ودافع لنا لبذل المزيد من الجهد لتحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية المملكة للوصول بها إلى مصاف الدول الـ10 الأكثر تنافسية في العالم.

وقال في حفل إعلان نتائج المملكة في تقرير ممارسة الأعمال 2020: نحتفل بإنجاز وطني جديد يتمثل في التقدم غير المسبوق في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي وهو حصاد عمل وجهد 3 سنوات منذ الإعلان عن رؤية 2030.

وتابع: نقطف اليوم إحدى ثمار رؤية المملكة 2030 بالتقدم 30 مرتبة في تقرير ممارسة الأعمال 2020، لتصبح المملكة أكثر الدول تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة على مستوى العالم، وما تحقق يأتي تتويجاً لسنوات من الجهود المخلصة التي بذلها زملائي الوزراء، والإخوة فريق المركز الوطني للتنافسية «تيسير»، إلى جانب شركائنا في المجتمع الدولي.

وتقدم القصبي بالشكر لقائد التنمية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على رعايته ودعمه اللامحدودين، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي لولا توفيق الله، ثم دعمه ومتابعته الحثيثة، لما تحقق هذا الإنجاز النوعي لوطننا.

واستطرد القصبي: نفخر بهذه النجاحات ونعتبرها بداية لمرحلة أكثر ازدهاراً ونجاحاً، معاهدين أنفسنا وقيادتنا الرشيدة وشركاءنا من القطاعين العام والخاص، أن نستمر في العمل بجهد أكبر لتحقيق أهداف رؤية 2030، والوصول بالمملكة إلى مصاف الدول الـ10 الأكثر تنافسية في العالم.