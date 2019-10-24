تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، التقرير الختامي للخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال حج 1440.

وتضمن التقرير الذي سلّمه مدير عام فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة سعد الشنبري، تفصيلاً عن مؤشرات أداء شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات خلال موسم الحج، إذ بلغ عدد المكالمات الصوتية 364 مليون مكالمة، فيما بلغ إجمالي استهلاك البيانات 38.9 ألف تيرابايت طيلة الموسم بزيادة 27% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ معدل استهلاك الفرد 352 ميجابت متجاوزا معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 180 ميجابت للمشترك، وبلغت سرعة تنزيل البيانات 44 ميجابت في الثانية بزيادة تعادل ما نسبته 67% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويحوي التقرير نبذة عن أعمال معالجة تداخلات الطيف الترددي في المشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف، وإجراء المسح الفني الميداني للنطاقات الترددية المخصصة لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، حول الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمنافذ الرسمية لعبور الحجاج؛ لضمان عدم وجود تداخلات قد تؤثر على أداء وجودة خدمات الاتصالات، وعدم تأثر خدمات الاتصالات بالظروف الجوية المتغيرة أثناء الموسم، وسجل معدل البلاغات الواردة عن خدمات الاتصالات في هذا الموسم انخفاضاً بنسبة 22.7%، فيما تمّ تنفيذ 121 جولة تفتيشية لمنافذ بيع مقدمي الخدمة للتأكد من التزامهم بالأنظمة والقوانين.