نظّم فريق جمعية أطباء طيبة الخيرية بمنطقة المدينة المنورة «حياة» أمس (الأربعاء)، زيارة إلى دار رعاية المسنين بالمدينة المنورة، وذلك لإدخال البهجة والفرح على نفوس المسنين وإضفاء التفاؤل على قلوبهم.

وأوضح المدير التنفيذي في «جمعية حياة» طارق بن صالح دقاق أن الهدف من الزيارة تعزيز أجواء التواصل مع هذه الفئة، وإحياء دورهم الفعال وما تركوه من بصمات عبر حياتهم قبل أن تعجزهم الشيخوخة.

وأشار دقاق إلى أن زيارة «فريق حياة» التي استمرت ساعتين حملت رسالة سامية، تمثلت في إحياء ذكرى الآباء والأمهات الذين انقطعت بهم سبل العيش تحت كنف أسرهم وبين أبنائهم وبناتهم، وأوضح أن هذه الخطوة محاولة لتجسيد لدور الجمعية تجاه مسؤوليتها الاجتماعية.

وكان في مقدمة الفريق مدير دار الرعاية الاجتماعية للمسنين وليد بن عبدالله الحازمي، وذلك لاستقبال مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة لقطاع التنمية فالح بن حجي العنزي، بحضور مدير إدارة تنمية المجتمع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ناصر بن عليثة القاضي، ومدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن مسلم السناني، وعضو مجلس إدارة جمعية حياة فهد بن عساف العواجي، وعدد من مديري الإدارات في قطاع التنمية بالمدينة المنورة.

وقدم منسوبو «جمعية حياة» والضيوف عدداً من الهدايا القيمة للمسنين الذين أسعدتهم هذه اللفتة، حيث بدا واضحاً عليهم جميعاً من خلال دعواتهم، فيما تخللت الزيارة مشاركة فرقة شعبية قدمت الفلكلور الشعبي، والأهازيج والألوان الحجازية للمسنين، التي تفاعل معها الحضور ونزلاء الدار، وسط ابتهاج وتفاعل بالفعاليات الرائعة والمتنوعة.