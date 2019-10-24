أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن المملكة ضد أي شكل من أشكال الحوار مع إيران، وأن العالم لن يسمح لإيران بالتصرف على هذا النحو العدواني.

وأضاف الجبير في مقابلة مع صحيفة ليبراسيون الفرنسية: نريد تغيير سلوك إيران، أما نظامها فهو شأن الإيرانيين، معقباً بقوله: «لا نعرف ما إذا كانت إيران ثورة أم دولة»، متابعاً: «في كل مرة نحاول التوصل لحل مع إيران يكون ردها الموت والدمار، وعليها أن تعمل كدولة، وسياسة الاسترضاء لا تنفع معها»، وأضاف: «لا يمكن لإيران أن تطلق صواريخ باليستية وتأمل ألا يترتب على ذلك أي عواقب».

وحول الوضع في اليمن، قال الجبير: «الحرب في اليمن فرضت علينا من قبل مليشيا الحوثي، والأولوية دعم الشرعية ومحاربة القاعدة وداعش والحوثيين»، وأضاف: «إحلال السلام بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي قريب جداً»، مشيرا إلى أنه «لدينا خطط لإعادة بناء اليمن».

وأشار الجبير إلى أن المملكة في تناغم مع روسيا في ما يتعلق بمعظم القضايا الإقليمية.