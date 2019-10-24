رفع المهندس صالح بن ناصر الجاسر الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للنقل، سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد في هذه المهمة.

وثمن الجاسر الثقة الملكية التي عدها وسام شرف يعتز به، قائلاً: إن ثقة القيادة الرشيدة تضع على عاتقي مسؤوليات أكبر للمساهمة مع كافة زملائي في مسيرة النجاح والتقدم التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة وعزمها على المضي قدماً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد الجاسر أن قطاع النقل يعد من القطاعات الحيوية في هذا الوطن الشامخ، الذي أولت له القيادة الرشيدة اهتماماً واسعاً منذُ تأسيسها.

وعبر صالح الجاسر عن شكره وتقدير للدكتور نبيل بن محمد العمودي وزير النقل السابق، لما بذله من جهود كبيرة خلال عمله في الوزارة، متمنياً له دوام التوفيق والسداد.