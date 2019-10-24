كشفت إحدى الشركات المتخصصة بأمن المعلومات، ثغرة برمجية خطيرة قادرة على تحويل مساعدات قوقل وأمازون المنزلية الذكية، إلى أدوات للتجسس على المستخدمين.

وأشار الخبراء في الشركة إلى أن الثغرة المكتشفة في برمجيات أجهزة Amazon Echo وGoogle Home، قد تمكن قراصنة الإنترنت من تحميل برمجيات خطيرة في تلك الأجهزة، وجعلها تعمل كمكبرات تسجل أصوات المستخدمين وأحاديثهم.

وبحسب وكالة «RT»، فإنه يمكن للهاكرز أيضا -وفقا للخبراء- استغلال هذه الثغرة للحصول على البيانات التي يبحث عنها مستخدمو تلك المساعدات المنزلية، وللوصول إلى كلمات السر الخاصة بتلك الأجهزة.

وبين الخبراء في مقاطع فيديو كيف يمكن اختراق الأجهزة المذكورة، وجعلها تواصل تسجيل صوت المستخدم بعد فترة طويلة من تلقيها للأوامر الصوتية.

وكان تحقيق صحفي أجرته مجلة Bloomberg، قد أشار إلى أن مساعدات Echo المنزلية تقوم يوميا بجمع عدد هائل من الرسائل والمقاطع الصوتية للمستخدمين، وترسلها إلى مراكز بيانات Amazon. وبعد وصول هذه البيانات، يقوم موظفو Amazon بالاستماع إلى هذه المقاطع، التي قد تحتوي على محادثات خاصة للمستخدمين، بغية فك تشفير أصواتها، ومعاينتها إلكترونيا، ودمجها بخوارزميات إلكترونية خاصة، بهدف تحسين قدرات مساعد Alexa الصوتي، الذي بات معتمدا في ملايين الحواسب والأجهزة الإلكترونية.