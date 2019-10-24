أغلقت أمانة منطقة الجوف ممثلة في إدارة الرقابة الصحية، مخبزا يعمل دون الحصول على ترخيص مزاولة النشاط في مدينة سكاكا.

وبينت أمانة منطقة الجوف، أن مراقبي صحة البيئة ومن خلال جولاتهم المستمرة على الأسواق، لاحظوا وجود مخبز لا يحمل لوحة، وعند الكشف على المحل تبين أنه يعمل دون الحصول على رخصة لمزاولة هذا النشاط، كما تبين عدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمحل، إضافة لعدم وجود لوحة للمحل، وتم اتخاذ الإجراء اللازم حيال ذلك وإغلاق المحل ومخالفته بالحد الأعلى.

وأكدت أمانة منطقة الجوف، أنها لن تتهاون في أي تجاوزات للاشتراطات الصحية، وتضع سلامة وصحة المواطن في طليعة اهتماماتها.

ودعت أمانة منطقة الجوف المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها في الإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم 940، الذي يستقبل البلاغات على مدار 24 ساعة.