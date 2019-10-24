أكد حساب المواطن أمس (الأربعاء) أن بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم مستفيداً رئيسياً في عدة حالات. وردا على استفسار إحدى المواطنات في حالة أن زوجها غير مؤهل للحصول على الدعم هل تحصل هي على الدعم لوحدها؟ أجاب حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج في «تويتر» بأنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج مستفيداً رئيسياً في الحالات التالية «المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين وعائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب» وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة.

وأضاف: «في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة تتم إضافتها تابعاً مع رب الأسرة».