أكد المشرف العام على كرة السلة بنادي الأنصار الدكتور بخيت السناني، أنه وحده من يتحمل خسارة فريق كرة السلة الأول في لقاء ديربي السلة بين الأنصار وأحد أمس الأول، الذي انتهى لصالح أحد بنتيجة 76-71.

وذكر السناني لـ«عكاظ» أن خسارة الفريق المباراة لا تعني نهاية المطاف، لاسيما أن هذه الخسارة هي الأولى للفريق بعد فوزين، وقدم اللاعبون مستويات ممتازة طيلة مجريات المباراة.

وأوضح السناني أن إدارة الفريق كانت حريصة على بناء فريق لمستقبل النادي، فالفريق يجمع نخبة مميزة من اللاعبين السعوديين، وتكشيلة امتزجت فيها عناصر الخبرة مع العناصر الشابة المميزة، أمثال مصعب قاضي وأسامة البرقاوي وهمام عبدالكريم وسلمان المولد.

وعلى صعيد اللاعبين الأجانب، أوضح السناني أن القرار جاء باستقطاب لاعب خبير وآخر شاب، لخدمة التشكيلة المتمازجة التي سيستفيد منها الفريق لسنوات، فالعمل بدأ هذا الموسم بطريقة تراكمية ليتم حصد ثماره لسنوات قادمة، وليس مجرد البحث عن النتائج الوقتية.

وأشاد السناني بالبيئة الصحية في لعبة السلة بدءاً من وجود المدرب القدير زهير العياشي، الذي قدم عملاً فنياً مميزاً في اللقاءات السابقة، كما أشاد بالجهد العظيم الذي يبذله لاعبو الفريق، وخصوصا لاعبي الخبرة بدعمهم الدائم لزملائهم من اللاعبين الشبان، وكذلك الاستعداد الذي بدأ قبل انطلاق الموسم الحالي بـ3 أشهر، وهو نفس العمل الذي يتم في فئتي الشباب والناشئين للسلة حالياً، حيث انطلقت التدريبات لتجهيز الفريق بالشكل المطلوب وإعادة اللعبة لوضعها الطبيعي في كافة درجاتها.

واختتم السناني حديثه بأن خطة العمل في الفريق الأول هي الوصول للمراكز الـ6 الأولى، والانتقال للمرحلة الثانية من الموسم، مقدما شكره لرئيس مجلس الإدارة سالم الجهني، على دعمه الدائم والمستمر لجميع ألعاب النادي وعلى الأخص لعبة كرة السلة.