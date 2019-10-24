رفع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، آسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للخارجية.ونوّه الأمير فيصل بن فرحان إلى رؤى القيادة الطموحة نحو تعزيز العمل الدبلوماسي في وطن يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 انطلاقاً من مكانته الرائدة في العالم والمثل والقيم السامية التي يحملها كل فرد من أبنائه وبناته، سائلاً الله أن يوفقه في بذل المزيد من العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.وعبر عن شكره وتقديره لسلفه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، لما بذله من جهود كبيرة خلال عمله في وزارة الخارجية، كما تقدم له بالتهنئة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للدولة عضواً بمجلس الوزراء، متمنياً له كل التوفيق والسداد في مهامه.وأعرب وزير الخارجية عن فخره بالانتساب للأسرة الدبلوماسية السعودية، وتطلعه لمواصلة العمل مع منسوبي الوزارة في الداخل والخارج وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وخدمة مصالح الشعب السعودي.