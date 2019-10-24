أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، انتقال 7 وجهات دولية أوروبية إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، من جدة إلى أثينا، روما، ميلان، جنيف، فيينا، ميونخ، وفرانكفورت، ابتداءً من الاثنين 28 أكتوبر الجاري، عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية (ذهاباً وإياباً).وأوضحت الهيئة أن خطة انتقال الرحلات إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد جهزت بالتعاون مع شركات الطيران، وعلى رأسها الخطوط السعودية، وباقي الناقلات الوطنية والعالمية، وسيتم بشكل تصاعدي وتدريجي انتقال الرحلات لضمان ارتفاع الكفاءة في تشغيل صرح كالصالة رقم (1) بمطار المؤسس الجديد.وستنطلق الرحلة الأولى المتجهة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد إلى مطار أثينا الدولي ابتداءً من الاثنين 28 أكتوبر الجاري، كما تنطلق وجهات (روما، فرانكفورت، جنيف، ميونخ، ميلان، فيينا)، اعتباراً من الأحد 3 نوفمبر القادم.