افتتح مساعد المدير العام لتعليم الطائف للخدمات المساندة المهندس وسام حابس، اللقاء التنشيطي الأول لمنسقي ومنسقات الإعلام التربوي في الإدارات، والمكاتب والمدارس وأندية مدارس الحي ورياض الأطفال، بحضور أكثر من 400 منسق ومنسقة.واستعرض اللقاء مجموعة من المحاور والموضوعات؛ أبرزها إستراتيجية الإعلام التربوي والإشارة إلى دور وأهمية الإعلام الجديد وتوثيق الملف الإعلامي وآلية صياغة الخبر وصناعة البيانات، إضافة إلى استعراض مهام المنسقين والمنسقات ودورهم في تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن وتعزيز الأمن الفكري في نفوس الطلبة وتقديم الرسالة الإعلامية الهادفة وتسليط الضوء على المبادرات المتميزة بالمدارس وتحفيز المواهب بما يحقق أهداف التعليم.وتضمن اللقاء مداخلة صوتية لمدير الملف الإعلامي بوزارة التعليم يحيى زيلع الذي تحدث عن آلية عمل وتوثيق الملف الإعلامي، إضافة إلى تفاعله مع أسئلة الحضور، وشهد اللقاء تكريم «عكاظ» كشريك نجاح.