دشن محافظ خليص الدكتور فيصل بن غازي الحازمي أمس، مجموعة «الطلعة التطوعية» التي أنشئت أخيراً بحي الطلعة بخليص لخدمة أحياء المحافظة.وأكد الحازمي أن العمل التطوعي يعد من الركائز الأساسية في بناء وتنمية المجتمع، مشيراً إلى أنه «يمثل ممارسة إنسانية ارتبطت بشكل وثيق بكل جهد أو مبادرة تخدم كافة شرائح المجتمع».واعتبر العمل التطوعي مهماً لبناء المجتمعات وتطورها، وإكساب الشباب شعور الانتماء إلى الوطن وفق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تطوير العمل التطوعي ورفع عدد المتطوعين من 11 ألفاً فقط إلى مليون متطوع قبل نهاية 2030.وأوضح رئيس مجموعة «الطلعة التطوعية» زكي بن محمد الطياري أنه تم تأسيس الفريق من قبل 18 عضواً، لافتا إلى أنه تم تحديد أهداف ورؤية وقيم ومبادئ وخطة عمل الفريق أثناء إقامة مجموعة من ورش العمل خلال الفترة السابقة.