تفوق الاتحاد على ظروفه وعلى الأخطاء التحكيمية وحقق انتصاراً ثميناً على الوصل بهدفين لهدف في ذهاب دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال التي أقيمت مساء أمس (الأربعاء) على استاد زعبيل بنادي الوصل في الإمارات.أحرز هدفي الاتحاد مهاجمه البرازيلي رومارينهو (د:23، 90+2)، فيما جاء هدف الوصل عن طريق محترفه ولتيون موراي (د:51)، وشهد اللقاء حصول لاعب الاتحاد سعود عبدالحميد على بطاقة حمراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية (د:56) من عمر المباراة.بدأ الاتحاد اللقاء بتشكيلة مثالية ساهمت في سيطرته على مجريات الشوط الأول الذي نتج عنه تقدم الاتحاد بهدف محترفه المميز رومارينهو، مستغلاً تمريرة عبدالعزيز البيشي، ليسدد كرة قوية داخل الشباك الوصلاوية (د:23)، وكاد فيتشو يضيف الثاني بعد تسديدة ذكية مرت بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف دون مقابل.وفي الشوط الثاني تغير الحال، وسط تراجع الاتحاد وسيطرة الوصل الذي استغل الوضع وحقق التعادل عن طريق وليتون موراي (د:51) رغم وقوعه في حالة تسلل واضحة، وبعد 4 دقائق منح الحكم اللاعب سعود عبدالحميد البطاقة الصفراء الثانية ليغادر المباراة بالبطاقة الحمراء، ليسيطر الوصل على اللقاء وسط تألق الحارس فواز القرني الذي تصدى للعديد من التسديدات الوصلاوية.وتعامل المدرب الوطني محمد العبدلي بذكاء مع حالة فريقه، حيث أجرى 3 تبديلات ساهمت في تنشيط الهجوم الاتحادي. وفي الوقت بدل الضائع صنع البديلان عبدالرحمن العبود وهارون كمارا فرصة جميلة لرومارينهو لم يتوانَ الأخير في تسديد كرة قوية في الشباك الوصلاوية هدفاً ثانياً للاتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليعود الاتحاد إلى جدة منتصراً بهدفين لهدف.