أسهم حارس المرمى الاتحادي فواز القرني، بفوز فريقه، من خلال التصدي للعديد من الفرص التي أتيحت للوصل الإماراتي خلال مجريات المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب زعبيل بنادي الوصل، ضمن مباريات الذهاب في دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، واستحق القرني نجومية اللقاء بشهادة المحللين والجماهير الرياضية.من جانبه، أكد الحارس الاتحادي أن فريقه استطاع تحقيق فوز مهم أمام فريق الوصل الإماراتي، رغم النقص الذي تعرض له فريقه عقب طرد الظهير الأيمن سعود عبدالحميد، الذي لم يتعمد الحصول على البطاقة الحمراء. وأضاف «الأهم أننا حصدنا انتصارا ثمينا في مباراة الذهاب، وتبقى لقاء الإياب بجدة وسنعمل على تأكيد الفوز والتأهل لدور ربع النهائي في البطولة».وأوضح القرني أنه وزملاءه سيواصلون الظهور بالمستوى الفني الجيد الذي يسهم في تحقيق الانتصارات، مبينا أنهم في الفريق أسرة واحدة، «وهدفنا المنافسة على البطولات وإسعاد جميع محبي العميد بإذن الله».