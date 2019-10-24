استضافت كلية الإعلان بجامعة الأعمال والتكنولوجيا، فعالية الاحتفال بأسبوع اللغة الإيطالية بالعالم، وتضمنت الفعالية محاضرة تثقيفية عن فن الأوبرا ودور اللغة الإيطالية في انتشار هذا الفن بالعالم، بحضور القنصل العام لإيطاليا ستيفنو ستوتشي.وتطرق المتحدث وهو ممثل أوبرا «دافيد مرنكيلي» عن ماهية الأوبرا ونشأتها وتاريخها وتجسيدها للمشاعر الإنسانية من خلال الغناء والموسيقى والتمثيل.وتأتي هذه المشاركة بعد تجسيد واقعي للأوبرا بجدة التاريخية لأول مرة، بمشاركة غنائية لمغنين للأوبرا يشاركون الجمهور المحلي بإبداعاتهم الفنية والتي تأتي استكمالاً للمشاركات الفنية العالمية بجدة.وأكدت عميدة كلية الإعلان بجدة الدكتورة حنين محمد شعيب أهمية تثقيف جيل الشباب بالفنون الإبداعية لبناء جيل واعٍ مثقف عالمي بفكره ومحلي بقيمه، يكون قادراً على حمل مسؤولية رؤية بلده للوصول لاقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح.