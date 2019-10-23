شغل وزير النقل المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر، منصب المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية منذ 2014، وقبلها الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، والمدير العام التنفيذي لقطاع «لكزس» التابع لشركة عبد اللطيف جميل بين عامي 2003 و2010، كما عمل مديراً عاماً للشؤون الإعلامية وبرامج التسويق في شركة الاتصالات السعودية، ومديراً للمشاريع في صندوق التنمية الصناعية السعودي، وكان عضواً في مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات موبايلي. وحصل الجاسر على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، وبكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك عبدالعزيز. ويُعد الجاسر المدير العام الأول للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الذي يتم تعيينه بقرار من مجلس إدارة المؤسسة، بعد صدور قرار مجلس الوزراء الذي يمنح مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية صلاحيات تعيين وإعفاء المدير العام للمؤسسة، وتحديد أجره ومزاياه المالية. ويتمتع الجاسر بخبرة تمتد 30 عاماً في مجال إدارة الأعمال والنقل البحري والبري والجوي، مع تجربة ثرية في منشآت القطاعين الخاص والعام، ما أكسبه الخبرة اللازمة لإدارة العديد من الشركات. واجتاز المهندس الجاسر العديد من الدورات التدريبية في الإدارة المتقدمة بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، ومعهد انسياد بفرنسا، وجامعة أكسفورد ببريطانيا، وكذلك الزمالة في الائتمان المصرفي والتدريب المكثف لمدة عام في بنك تشيس مانهاتن بنيويورك.