مسيرة علمية مميزة قدمها الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، تكللت بتعيينه رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بعد أن عُيِّن أخيراً مديراً لمركز المعلومات الوطني.

وحصل الدكتور الغامدي على درجة الدكتوراه عام 1997 بامتياز في مجال هندسة البرمجيات من جامعة شفيلد بالمملكة المتحدة، وشهادة دراسات ما بعد الدكتوراه في 2004 من جامعة أوتاوا بكندا، وعمل أستاذاً زائراً في هندسة برمجيات القيادة والسيطرة بجامعة جورج ميسون بالولايات المتحدة عام 2011، وحصل في 2011 على درجة الأستاذية، كأول سعودي يحقق ذلك في مجال هندسة البرمجيات.

وأسس الغامدي قسم هندسة البرمجيات بجامعة الملك سعود عام 2008 كأول قسم هندسي بالمملكة، يضم طلابا وطالبات لمرحلتي البكالوريوس والماجستير، ورأس القسم منذ إنشائه وحتى 2015، وأسس مركز القيادة والسيطرة للأنظمة المتقدمة عام 2010 (مركز «ذكاء» حالياً)، كثاني مركز متخصص عالمياً، ليصبح بوابة لنقل التقنية وتوطينها في مجال الأنظمة الحاسوبية المعقدة والذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال والبيانات الضخمة والروبوتية والواقع الافتراضي والمعزز، وتقديم الدراسات والبحوث والاستشارات للجهات العسكرية والصناعية والمدنية في هذا المجال، وقام بنشر أكثر من 100 بحث علمي محكم في المجالات العلمية والمؤتمرات العالمية، وقام بتأليف مجموعة من الكتب وتسجيل عدد من براءات الاختراع.

ويمتلك الغامدي خبرة أكاديمية وتطبيقية واسعة في مجال هندسة البرمجيات وأمن المعلومات، حيث عمل أستاذاً بقسم هندسة البرمجيات، ودرس وأشرف على العديد من رسائل ومشاريع الماجستير والدكتوراه، كما عمل مستشاراً وخبير برمجيات لدى عدة قطاعات حكومية وخاصة لنقل التقنية وتوطينها في مجالات تطوير وهندسة البرمجيات وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال. وتولى الدكتور عبدالله الغامدي عدة مناصب هي:

- رئيس مجلس إدارة مركز الاتصالات الآمنة بمركز التواصل والاستشراف المعرفي بالديوان الملكي.

- رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وقبلها نائب رئيس المجلس.

- رئيس فريق استراتيجية مركز المعلومات الوطني.

- رئيس فريق صياغة مقترح الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

- رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات المتقدمة للذكاء الاصطناعي (ذكاء).

- رئيس مجلس إدارة مركز التميز لأمن المعلومات.

- عضو مجلس إدارة مركز التواصل والاستشراف المعرفي بالديوان الملكي.

- عضو مجلس إدارة مدارس «مسك».

- مساعد المشرف العام للتعاملات الرقمية بمركز التواصل والاستشراف المعرفي.