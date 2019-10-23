كشفت دراسة حديثة أن 49% من سكان العالم يعيشون بلا إنترنت، أغلبهم في دول أفريقيا، إذ يدفع سكانها مبالغ هي الأعلى عالميا، مقارنة بمستويات الدخل للحصول على الخدمة. ولفتت دراسة لـ«تحالف الإنترنت بأسعار معتدلة» أخيرا عن أسعار خدمة الإنترنت في 136 دولة بالنسبة لأصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط، مشيرة إلى أن نماذج الدول ذات الدخل المتوسط شملت دولا مثل ماليزيا وكولومبيا والهند وجامايكا وجنوب أفريقيا، بينما قائمة الدول ذات الدخل المنخفض شملت دولا مثل نيبال وهاييتى وليبريا وموزمبيق. وأبانت الدراسة أن ارتفاع الأسعار وراء حرمان ما يقرب من نصب سكان العالم من الخدمة. فيما أرجعت ارتفاع الأسعار إلى ركود الأسواق واحتكار الخدمة.