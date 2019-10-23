توصل باحثو كلية الطب بجامعة سونغ كيونكوان في سيئول الكورية إلى أن العمل لساعات طويلة يضاعف إصابة الرجال بالصلع. ووجد الباحثون أن من عملوا أكثر من 52 ساعة أسبوعيا فقدوا شعرهم ضعف من أمضوا أقل من 40 ساعة في المكتب. ووفق «ديلي ميل» البريطانية، أرجع الباحثون ذلك لإجهاد عدم الحصول على قسط من الراحة، ما يرفع مستويات الهرمونات فتهاجم الجهاز المناعي وتمنع نمو بصيلات الشعر على فروة الرأس. وتؤكد الدراسة التي فحصت 13 ألف موظف، تراوح أعمارهم بين 20-53، أن الإجهاد الناتج عن طول ساعات العمل يُدخل الشعر قبل الأوان إلى الكاتاجين، «إحالة إلى التقاعد»، وهي نهاية النمو النشط للشعر، وحثت الحكومة على تشريع يحد من عدد ساعات عمل الموظفين.