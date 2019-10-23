فوجئ رجل خليجي في الفجيرة بالإمارات بنفسه متورطًا في قضية إزعاج الغير، بعدما بعث رسائل «صباح الخير» عبر «واتساب»، لعدد من جهات اتصاله في أوقات مختلفة في اليوم. وقال الرجل، بعد تلقيه إشعاراً بالقضية إنه اعتاد على إرسال الرسائل لعدد من الأشخاص، لكنه لم يتوقع مطلقاً أن تكون مزعجة إلى هذا الحد. ووفق صحيفة «الإمارات اليوم»، تقدمت سيدة خليجية، من جنسية المتهم ذاتها، ببلاغ للشرطة، قالت فيه إن المتهم أزعجها بتكرار إرسال الرسائل لها، خصوصاً في أوقات نومها صباحاً. وأكد المتهم أنه اعتاد أن يرسل رسائل «صباح الخير» وأدعية الصباح والمساء وغيرها من الرسائل العامة ضمن مجموعة، بشكل يومي لأصدقائه وأسرته، لكنه لم يكن يعلم أن المدعية ضمن المجموعة التي يرسل لها. وأضاف أن المدعية لم ترسل له ما يشير إلى انزعاجها من رسائله حتى يمتنع عن إرسالها، لافتاً إلى أنه فوجئ بالدعوى القضائية ضده، فيما يقضي حاليا فترة حبس احتياطياً انتظارا لمحاكمته.