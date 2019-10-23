كشف مدير الوقاية من الأمراض بجامعة مشهد الطبية بمحافظة خراسان الرضوية محمد صادقي أن آلاف النساء يتم تشخيص إصابتهم بسرطان الثدي سنويا. لافتا إلى أنه الأكثر شيوعا بين النساء، وثاني أكثر الأنواع انتشارا في المحافظة. موضحاً أن 99% من مصابي سرطان الثدي في إيران نساء، و1% رجال، إذ يصاب نحو 200-250 رجلاً كل عام بهذا النوع. ووفقاً للإحصاءات الإيرانية تشخص 15 ألف إصابة بسرطان الثدي كل عام، بينما تتأخر 4-6 آلاف حالة عن كشف الإصابة، أي 40% من معدل الإصابات. بدوره أفاد نائب وزير الصحة رضا زادة، أن هناك 110 آلاف حالة إصابة بالسرطان في البلاد سنوياً، ويموت 50 ألفا بسبب سرطانات الثدي والمعدة والمثانة والبروستاتا والدم.