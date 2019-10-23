«عكاظ» (لوس أنجليس)
في إطار تدابيره لمكافحة المحتوى المزيف، قال تطبيق «تويتر» إنه سيحذف مقاطع الفيديو المضللة أو المحتوية على تشويه يخلق انطباعا خاطئاً تجاه شيء أو شخص ما. وأضاف على مدونته: «أبرز تلك المواد التي سيتم حظرها ما يُطلق عليه مقاطع الفيديو التي تعتمد على تقنية ديبفيكي (التزييف العميق)». وجاء في بيان «تويتر»: «نقوم دائمًا بتحديث قواعدنا وفقًا لكيفية تغير السلوك على الشبكة، نحن نعمل على وضع سياسة جديدة لحل مشكلة استخدام المواد المركبة، والتي يتم التلاعب بها عبر المنصة». وأردف: «لكننا نريد أولًا أن نستمع إليكم، وإلى مقترحات المشاركين في التطبيق». يذكر أن عدد مستخدمي «تويتر»، بلغ 100 مليون عام ينشرون 340 مليون تغريدة يوميا.