في إطار تدابيره لمكافحة المحتوى المزيف، قال تطبيق «تويتر» إنه سيحذف مقاطع الفيديو المضللة أو المحتوية على تشويه يخلق انطباعا خاطئاً تجاه شيء أو شخص ما. وأضاف على مدونته: «أبرز تلك المواد التي سيتم حظرها ما يُطلق عليه مقاطع الفيديو التي تعتمد على تقنية ديبفيكي (التزييف العميق)». وجاء في بيان «تويتر»: «نقوم دائمًا بتحديث قواعدنا وفقًا لكيفية تغير السلوك على الشبكة، نحن نعمل على وضع سياسة جديدة لحل مشكلة استخدام المواد المركبة، والتي يتم التلاعب بها عبر المنصة». وأردف: «لكننا نريد أولًا أن نستمع إليكم، وإلى مقترحات المشاركين في التطبيق». يذكر أن عدد مستخدمي «تويتر»، بلغ 100 مليون عام ينشرون 340 مليون تغريدة يوميا.