في غياب تام لمنظمات حقوق الإنسان، يضغط النظام الإيراني على السلطات الفلبينية لتسليمه ملكة جمال إيران طالبة طب الأسنان بهاري زاري بهاري، المحتجزة في مطار نينوي منذ 18 أكتوبر، رغم طلبها اللجوء إلى الفلبين، خوفاً من إعدامها حال عودتها إلى إيران. وفق صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية. واحتجزت بهاري التي شاركت أخيراً في مسابقة ملكة جمال إنتركونتيننتال لعام 2018 في مانيلا، بأحد أبنية المطار، بعد إصدار إيران تنبيها أحمر للإنتربول يتهم فيه بهاري بالاعتداء على شخص إيراني في الفلبين، ويطلب اعتقالها وتسليمها. بينما تؤكد بهاري عدم ارتكابها الجريمة، وأرسلت مجموعة رسائل إلى الصحيفة، قالت فيها: «ادعاءات إيران كذبة كبيرة، فهي مستهدفة بسبب نشاطها السياسي ودعمها الصريح لحقوق المرأة في إيران». وأضافت: «إذا تم ترحيلي إلى إيران، فسيقتلونني». في المقابل قال وكيل وزارة العدل الفلبينية مارك بيرت: «ليس لدينا سبب لرفض دخول بهاري البلاد فهي لم تنتهك قوانيننا.. سنحسم أمر لجوئها في الفلبين خلال أيام».