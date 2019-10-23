كشف نجم مواقع التواصل السعودي الشهير بـ«فيحان» الاتفاق السري بين الطفلة وعد العساف وإدارة برنامج «حراك مع ملاك» لمحاولة استفزازه، بهدف زيادة عدد متابعي البرنامج. وكان فيحان شارك في وقت سابق بمقطع فيديو للطفلة وعد عبر حسابها في «سناب شات» قامت بحذفه لاحقا، وهي تؤكد الاتفاق الذي وقع بينها وبين إدارة البرنامج لاستفزاز «فيحان» خلال اللقاء.وقالت العساف: «ما توقعت هذه الصورة، ترى بالبرنامج طلبوا منا أن انرفز وكذا، ونسبب هيصة بالبرنامج علشان يرتفع مشاهداته». فيما طالب فيحا» إدارة البرنامج بالتوضيح، بعد اعتراف وعد، أو تقديم قناة «إم بي سي» الاعتذار عما حدث في الحلقة. وعاد فيحان ليظهر لاحقا مع الطفلة وعد، حيث برر زيارته لها رغبته في وضع حد للتنمر ضدها، فيما قدمت وعد العساف بدورها اعتذارا عما حصل في الحلقة. ونشط هاشتاق #وعد_العساف_تفضح_ملاك على «تويتر»، حيث تم تداول مقطعي الفيديو، الذي برأت وعد من خلالهما نفسها.