تعاونت المودل والممثلة البريطانية كارا ديليفين مع شركة هواتف شهيرة لتصبح أول شخص يحصل على «سيلفي الفضاء» ضمن أحدث مهمات الشركة بين المجرات، التي ستنطلق في الفترة من 23-31 أكتوبر الجاري. ووفق «ديلي ميل» البريطانية، يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية الحصول على فرصة مماثلة، إذ نقلت الشركة أحد هواتفها إلى ارتفاع 65 ألف قدم (19812 مترا) فوق سطح الأرض، في منطاد هيليوم عملاق قادر على تحمل درجات حرارة تصل إلى 65 درجة مئوية تحت الصفر. والآخر موجود في ساحة تجربة افتُتحت حديثا في Kings Cross بلندن. وسيستقبل الهاتف «الفضائي» صور سيلفي مرسلة من الأرض، ويضعها في لقطات حية للكوكب، ما يخلق «سيلفي الفضاء» مخصصة ومحدودة. وتعد «سيلفي الفضاء» أحدث خطط الشركة لإنشاء واحدة من أشهر صور السيلفي الملتقطة على الإطلاق. يذكر أن الصور الملتقطة تضمنت نجوم هوليوود: برادلي كوبر وبراد بيت وجينفر لورانس وجوليا روبرتس وميريل ستريب. وأصبحت واحدة من أكثر الصور المعاد نشرها على «تويتر».