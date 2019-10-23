أكدت الشرطة الألبانية اليوم (الأربعاء)، أنها اكتشفت شبكة إيرانية شبه عسكرية خططت لهجمات في ألبانيا ضد عناصر منظمة مجاهدي خلق المعارضة.

وأوضح رئيس الشرطة أردي فيليو، أن الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني استخدم خلية إرهابية نشطة لاستهداف أعضاء جماعة مجاهدي خلق في ألبانيا.

وأضاف: «تم إحباط هجوم آخر خطط له عملاء للحكومة الإيرانية يستهدف مجاهدي خلق في ألبانيا خلال مارس».

وذكرت تقارير صحفية، أن السلطات الإيرانية تحاول من فترة لأخرى إرسال فريق اغتيال مختص بالعمليات الإرهابية تحت غطاء تجاري إلى ألبانيا، لاستهداف نحو 3 آلاف لاجئ إيراني معارض في البلد الأوروبي.

وفي وقت سابق، رصدت أجهزة الاستخبارات الأوروبية إرسال إيران فرق إرهاب واغتيالات لتصفية معارضين لها.

ويُجري الادعاء العام في ألمانيا منذ 2018، تحقيقات مع 10 أشخاص من أفغانستان وتركيا وباكستان يتبعون الحرس الثوري الإيراني، لقيامهم بالتجسس على أهداف محتملة في ألمانيا، ومعارضين إيرانيين تمهيداً لتصفيتهم.