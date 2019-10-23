قال جيمس جيفري المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى سورية اليوم (الأربعاء) إن قوات أمريكية رأت أدلة على ارتكاب القوات التركية جرائم حرب في سورية أثناء هجومها على الأكراد هناك. وقال جيفري خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي «لم نر أدلة شائعة على تطهير عرقي» من تركيا لكن هناك تقارير عن «وقائع عديدة لما تعتبر جرائم حرب». وأضاف أن مسؤولين أمريكيين يعكفون على بحث هذه التقارير وطالبوا بتفسير من الحكومة التركية. كما قال إن مسؤولين أمريكيين يحققون في تقرير بأن تركيا استخدمت الفسفور الأبيض الحارق المحظور أثناء هجومها. كما قال جيفري أن أكثر من 100 من أسرى تنظيم داعش الإرهابي فروا في سورية عقب الفوضى التي تسبب بها الهجوم التركي في شمال البلاد. واضافل رداً على سؤال حول الأسرى «نستطيع أن نقول إن العدد الآن يزيد على 100. لا نعرف أين هم». جاء ذلك في ثاني يوم على التوالي يدلي خلاله جيفري وماثيو بالمر، النائب المساعد لوزير الخارجية الأمريكي الذي يتولى ملفات من بينها العلاقات مع تركيا، بشهادتهما أمام الكونجرس الأمريكي.