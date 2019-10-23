أكد أستاذ الثقافة الإسلامية في جامعة الأمير مقرن، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، أن شباب وشابات بلادنا مستهدفون فكرياً وعقائدياً وسلوكياً وهناك من المؤامرات التي يقوم بها الأعداء بشكل منظم ومدروس.وأشار المغامسي، خلال حديثه في الحوار المفتوح مع القيادات التعليمية والمدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بحضور المشرفين التربويين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس بالإدارة العامة للبنين والبنات، إلى أن المعلمين والمعلمات يؤدون رسالة عظيمة، حاثهم على أهمية التحلي بالحوار والمعاملة الحسنة‪.‪وقال هيبة المعلم لا تتحقق بالعنف اللفظي أو الجسدي، وإنما يفرضها المعلم القدير المؤهل من خلال غزارة علمه، وتمكنه في تخصصه، وسلوكه المستقيم وتعامله الأبوي مع الطلاب بأخلاق عالية وشخصية متزنةوشدد المغامسي على أهمية التربية الحسنة للأبناء، مذكراً بضرورة الأخذ بالوسائل التي تساعد على التمسك بالقيم الأخلاقية وهي تقوى الله ووضع مخافته أمام أعيننا.