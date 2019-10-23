تستعد مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، ضمن خططها الإستراتيجية لوضع اللمسات الأخيرة لمشروع دورة الإيرادات (RCM)، والذي يعد واحداً من عدة مشاريع تقوم الإدارة التنفيذية للشؤون المالية والإدارية، بالإشراف عليها كخطوةٍ مهمةٍ في برنامج التحول المالي الذي أطلق أخيرا في المدينة الطبية، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.وأوضح المدير العام التنفيذي الدكتور عبدالله بن عصام غباشي، أن المشروع يقدم رؤية جديدة لإدارة دورة الإيرادات، من مرحلة ما قبل تقديم الخدمة حتى السداد النهائي لجميع أنواع العملاء لكل من الأفراد أو شركات التأمين. وأضاف بأن نظام RCM (إدارة دورة الإيرادات) يشمل حلولاً متكاملة وشاملة إلى جانب تحليل البيانات، بما يتواءم مع الرؤية الإستراتيجية، لضمان تحسين الأداء وتقديم تجربه أفضل للمريض، كما يسعى لتحقيق الكفاءة المالية المستدامة وزیادة الإيرادات بإتاحة الفرصة لاستقبال عدد أكبر من حملة التأمين الصحي، علاوة على تحسين كفاءة الإنفاق.وأضاف: ولله الحمد حققنا في مدينة الملك عبدالله الطبية مرحلة متقدمة في التحول المالي بما يتواكب مع رؤية المملكة، وبإذن الله نتوقع أن تكون تجربة ناجحة ومتميزة ونموذجا يحتذى به. من جهته، أبان المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية المهندس ظافر الشريف أن المشروع ينفذ عبر عمل تكاملي بين العديد من الإدارات لتحقيق الكفاءة المالية، وتحسين تجربة المريض ورفع جودة خدمة عملاء المدينة الطبية داخليا وخارجيا، إذ يشتمل على مكونات رئيسية، وهي تسجيل الخدمات من خلال تحویل الخدمات الطبیة إلى رسوم قابلة للفوترة، وتقديم المطالبة لشركات التأمين، إضافة إلى الترميز الطبي السليم للتشخیص والإجراءات مع التسجيل المسبق لجمع معلومات المرضى، مثل التغطية التأمينية لإجراءات العیادات أو التنويم، وأيضا تحقيق مبدأ العناية ذات القيمة، من خلال فحص ضرورة الخدمات الطبیة المقدمة للمرضى.