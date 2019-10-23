فعّلت جامعة الطائف، ممثلة بفريق «بنيان» التطوعي اليوم العالمي للتأتاة، بهدف رفع مستوى الوعي العام عن حالة ملايين من المصابين بالتأتأة، والتي تُعرف كذلك باسم «التلعثم»، والذين يقدر عددهم بنحو 70 مليون شخص، أي نحو 1 % من سكان العالم.

ونظم فريق «بنيان» التطوعي خلال هذه المبادرة التي أقيمت بمركز «جوري مول» التجاري أركاناً عدة، منها التوعية عن الطرق السليمة للتعامل مع المصابين بالتأتأة، والعوامل المسببة لزيادة نسبة الإصابة، والتي تزداد لدى الأطفال بين سنتين إلى 6 سنوات، وركناً لدعم المجتمع للمصابين بالتأتأة في سبيل حصولهم على أناس يفهمون ويتبادلون تجاربهم.

وحظيت الفعالية بمشاركة كبيرة من الزوار، وأجاب أعضاء فريق «بنيان» التطوعي على أسئلتهم واستفساراتهم، ويعد فريق «بنيان» التطوعي واحداً من عشر فرق تطوعية تابعة لجامعة الطائف، وتضم في عضويتها 1626 عضواً وعضوة، وتشرف على أنشطتها عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف.