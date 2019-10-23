تنطلق بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في إدارة تقنية المعلومات فعاليات نشاط أسبوع (طالب وطالبة المستقبل)، والذي يستهدف مدارس المستقبل بالطائف والبالغ عددها 80 مدرسة للبنين والبنات، فيما يشتمل على مجموعة من الفعاليات في التحول الرقمي. ويأتي تنفيذ نشاط أسبوع (طالب وطالبة المستقبل)، وفقاً لخطة التوعية الخاصة ببوابة المستقبل، وذلك خلال الفصل الدراسي الأول في الفترة من ٢/٢٨ إلى ١٤٤١/٣/٣ هـ، حيث يهدف إلى التوعية بعملية التحوّل الرقمي عن طريق بوابة المستقبل، وبمشاركة جميع منسوبي المدرسة والطلبة وأولياء الأمور، مع تفعيل دور فريق أصدقاء البوابة الطلابي في جميع المدارس المطابقة لبرنامج بوابة المستقبل، والذي من مهامه الإشراف على تنفيذ الفعاليات المدرسية الخاصة بالتحوّل الرقمي، فيما يشرف على الفريق مسؤول التحوّل الرقمي في المدرسة. وتشمل الفعاليات المقترحة لنشاط أسبوع طالب وطالبة المستقبل، على إلقاء كلمات في الطابور الصباحي عن أهمية التحوّل الرقمي، بالإضافة إلى عمل مشاهد تمثيلية مبسطة في الطابور الصباحي يجسّد أهمية التحول الرقمي، وعرض مواد متعلقة بالتحول الرقمي على شاشات تلفزيونية، وإقامة بطولة رياضية خلال فترة الفسحة المدرسية، كما يتم حث جميع المعلمين والطلبة على المشاركة في هاشتاق #بوابة_المستقبل_مستقبل_ابنائنا، والاستفادة من حصص النشاط في تنفيذ الفعاليات، وتضمين الفعاليات بالإعلان عن أفضل خمسة طلبة مفعلين للبوابة، على مستوى المدارس في لوحة الشرف الإلكترونية عبر حسابات التواصل للمدرسة. واختيار أفضل عبارة عن التحوّل الرقمي على مستوى المدرسة، ونشرها على حسابات المدارس في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الهاشتاق المخصص لها، واختيار أفضل لوحة رسم رقمية، ويختتم في الفعاليات بإعداد تقرير من المدرسة مدعّم بالصور والفيديو، بما تم بعد انتهاء الفعالية حسب النموذج المحدد.