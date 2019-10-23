«عكاظ» (الطائف)نفذت بلدية عشيرة الفرعية بشمال الطائف حملة رقابية واسعة المقاهي الشعبية ومحلات بيع منتجات التبع وملحقاتها، للتأكد من تطبيق لائحة اشتراطات تقديم منتجات التبغ. وأوضح الفرع أن الحملة أسفرت عن ضبط 19 مخالفة، تتعلق بسوء النظافة وتدني مستوى الحفظ والتخزين، وعدم وجود فتحات للتهوية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتم تطبيق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين.
وشددت أمانة الطائف على أنها ستتابع من خلال الفروع البلدية أنشطة تقديم منتجات التبغ بشكل مستمر، بالتعاون مع شركائها من الجهات واللجان المختصة، للتأكد من تطبيقها للتعليمات الخاصة بمزاولة هذه الأنشطة، وتركز الفرق الرقابية على التزام هذه المقاهي بتطبيق لائحة اشتراطات تقديم منتجات التبغ، وعرض أسعار بيع الخدمات، مع الالتزام بعدم بيع المنتجات لمن هم دون سن 18 عاماً.