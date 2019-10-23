تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، رسالة من أخيه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خلال استقبال الملك له اليوم (الأربعاء) في مكتبه.

ونقل الشيخ صباح خالد الصباح لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، فيما أبدى الملك المفدى تحياته وتقديره لسموه.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف.

كما حضره من الجانب الكويتي، الشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، والمستشار بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أحمد بن عبد الرحمن الشريم، وعدد من المسؤولين.