انتشلت فرق الدفاع المدني بينبع جثة مواطنة في العقد السادس من العمر سقطت داخل خزان ماء أرضي، وكشف العميد خالد الجهني المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، وقوع حادثة سقوط مواطنة داخل خزان أرضي في قرية الريان، بمركز ينبع النخل التابعة لمحافظة ينبع. وقال: على الفور تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، وعند الوصول اتضح سقوط امرأة تبلغ من العمر 66 عاماً داخل خزان ماء أرضي بعمق مترين، ما أدى إلى وفاتها، وتم إخراجها من قبل الفرقة، وجارٍ تسليم الحالة والموقع لشرطة ينبع النخل.