بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إدجار شاجوا لونجو رئيس جمهورية زامبيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إديجار شاجوا لونجو رئيس جمهورية زامبيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.