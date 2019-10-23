قدمت رابطة النظائر الإقليمية (جزء من روساتوم هيلسكير)، والمورد الرسمي لمنتجات النظائر التي تنتجها شركة روساتوم، فرصًا في مجال الإنتاج وإمدادات المنتجات الطبية، خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر، في إسبانيا، وذلك في إطار المؤتمر السنوي للرابطة الأوروبية للطب النووي.

ويعد التعاون في مجال توفير النظائر الطبية، أحد مجالات التعاون الواعدة بين روسيا ودول منطقة الشرق الأوسط،و من بين المستهلكين الرئيسيين اليوم مصنعي المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية والمؤسسات الطبية ومعاهد البحوث من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

وتتيح كفاءات روساتوم التصنيعية، إنتاج مجموعة كاملة من منتجات الطب النووي التي يتم طلبها في السوق الدولية - كلاهما مشع (على سبيل المثال، الأكتينيوم 225، واليود 131، والليتيوم -177، والموليبدينوم -99)، ومواد البدء (إيتربي-176، واللوتيتيوم -176، النيكل -64، الزنك -68،). وتستخدم هذه النظائر على نطاق واسع في تشخيص وعلاج أمراض الأورام والقلب والغدد الصماء العصبية. بالإضافة إلى ذلك، فإن أحد أكثر المنتجات أهمية في الوقت الحالي هو مولد Gallium-68 الذي يستخدم لتشخيص أورام السرطان.

وتعد روساتوم اليوم هي الشركة الوحيدة التي شكلت اقتراحًا تجاريًا فريدًا للمعالجين، والذي يتضمن ثلاثة نظائر مشعة رئيسية - الغاليوم وشقائق النعمان البحرية والوتيتيوم. وتعتزم روساتوم مواصلة تطوير هذا المجال من خلال التعاون مع مجموعات البحث والشركات التي تجري تجارب سريرية، وكذلك تطوير عقاقير جديدة تهدف إلى تشخيص وعلاج أمراض الأورام الأكثر شيوعًا. تعتبر روساتوم، الشرق الأوسط كأحد المناطق الرئيسية لتنمية التعاون في هذا المجال.