أعلنت الهيئة العامة للرياضة ممثلة في معهد إعداد القادة مساء أمس إطلاق جائزة الأمير فيصل بن فهد (رحمه الله) للبحوث الرياضية، عبر مؤتمر صحفي أقيم في مدينة الجوائز العالمية بموناكو الفرنسية، وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن مجموع الجوائز سيصل إلى مليون دولار.وشهد الموتمر الصحفي الذي حضره مسؤولو معهد إعداد القادة برئاسة عبدالله حماد، الإعلان عن كافة التفاصيل المرتبطة بالجائزة التي تهدف إلى المساهمة في تحفيز الباحثين والمفكرين المهتمين بالمجال الرياضي من إعداد بحوث علمية لتطوير الرياضة عبر الجهود العلمية التي تسهم في تطوير الرياضة، كما تم الإعلان عن مسارات الجائزة التي ضمت البحث العلمي الرياضي والمقال العلمي الرياضي وشخصية العام الرياضية، فيما تحدد أكتوبر 2020 موعدا للحفل النهائي للجائزة.