اطمأن وفد طلابي من ابتدائية ابن ماجة، على صحة مدير التوجية والإرشاد في تعليم جدة عيسى الزهراني، بعد خضوعه لعملية جراحية تكللت بالنجاح.وزار الوفد برفقه قائد المدرسة عبدالله راشد والمرشد الطلابي سعيد الزهراني، مدير التوجيه والإرشاد عيسى الزهراني، وقدموا له باقات الورد وعددا من الهدايا الرمزية.بدوره، شكر الزهراني أبناءه الطلاب على هذه البادرة مثمنا دور قائد المدرسة والمرشد الطلابي في زرع قيم أخلاقية وإنسانية للطلاب، مؤكدا أن للإرشاد الطلابي دورا كبيرا في استقامة سلوك الطلاب وإحساسهم بالمسؤولية.