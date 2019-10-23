قالت مصر أمس (الثلاثاء) إنها تشعر بالصدمة إزاء تصريحات أدلى بها رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد وشدد فيها على أن أي قوة لا تستطيع منع بلاده من بناء السد. وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية: «عبرت مصر عن صدمتها ومتابعتها بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات التي نُقلت إعلامياً ومنسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي». وأضاف البيان أن التصريحات «إذا ما صحت، والتي تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة، الأمر الذي تستغربه مصر باعتبار أنه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية». وقال أبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي أمس رداً على سؤال عن النزاع بين أديس ابابا ومصر حول السد الذي يقام على النيل الأزرق «لا قوة ستمنع إثيوبيا من بناء السد». وأشار أبي إلى احتمال نشوب حرب بسبب السد قائلاً «إذا كنا سنحارب... فإننا نستطيع نشر ملايين كثيرة (من المقاتلين). لكن الحرب ليست حلاً».