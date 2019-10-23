الجهات الخمس
الكهرباء.. تذكير بالوعد القديم !
الأربعاء / 24 / صفر / 1441 هـ
الأربعاء 23 أكتوبر 2019 01:03
في الحقيقة التحول لم يمهل أحدا فقد فرضت معايير استيراد الأجهزة ذات الجهد ٢٢٠ فولت والمقابس الثلاثية فورا، ووجد الكثير من أصحاب المنازل ومستخدمو الكهرباء أنفسهم في مأزق عدم توفر قطع غيار الأجهزة الكهربائية ولمبات الإنارة ذات الجهد ١١٠ فولت، مما أجبرهم على التحول وتحمل تكلفته دون أن يملكوا خيار انتظار نهاية مهلة السنوات العشر !
جميع أصحاب مشاريع البناء الجديدة منذ ذلك الإعلان اعتمدوا توحيد الجهد الكهربائي المعتمد لتتواءم مع الأجهزة الكهربائية المسموح باستيرادها وتعمل بهذا الجهد، لكن السؤال ماذا عن أصحاب المنازل قبل اعتماد هذا التحول، فقد أمهلوا ١٠ سنوات ووعدوا بالمساعدة في تنفيذ التحول وتحمل كلفته !
العام المقبل تنتهي المهلة المحددة وتبقى معها المسؤولية المعلنة عن تحمل الدولة كلفة تنفيذ التحول في المنازل، فهل ما زالت قائمة تجاه مشتركي الكهرباء أم ذهبت مع الوزارة التي ألغيت ؟!
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