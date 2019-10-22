خطا اتفاق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي «بريكست» خطوة كبيرة أولى، اليوم (الثلاثاء) في البرلمان الذي اعتمد قانون تطبيقه في قراءة ثانية، ما يمهد الطريق أمام دراسة مفصلة للنص. وأيد 329 نائباً مقابل 299 قانون التطبيق قبل تسعة أيام فقط من الموعد المقرر للطلاق بين أوروبا وبريطانيا. لكن البرلمان رفض طلب الحكومة مراجعة سريعة لاتفاق بريكست، حيث كانت الحكومة تريد التصويت على الاتفاق بحلول ليل الخميس، وهي مهلة اعتبرها النواب أقصر من اللازم لمناقشة نص من 110 صفحات. ومن المتوقع أن يلي ذلك عملية تصويت غير مؤكدة نتائجها على الجدول الزمني للمناقشات التي تريدها الحكومة، لتنال موافقة مجلس العموم اعتباراً من الخميس القادم، على أن يحصل «بريكست» في 31 أكتوبر.