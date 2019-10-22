قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم (الثلاثاء) إن موسكو وأنقرة اتفقتا على انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية إلى مسافة 30 كيلومترا من الحدود السورية في اتفاق وصفه بأنه سينهي إراقة الدماء في المنطقة. وقال لافروف في تصريحات أدلى بها بعد محادثات جرت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان إن الأكراد سينسحبون أيضا من مدينتي منبج وتل رفعت. وأضاف أنه سيتم نشر الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية على الجانب السوري من الحدود مع تركيا ابتداء من ظهر 23 أكتوبر خارج منطقة العمليات العسكرية التركية.