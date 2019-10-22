قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الثلاثاء) إن محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أسفرت عن قرارات مهمة جداً بالنسبة لسورية، لكنه لم يوضح ما هي هذه القرارات. وقال بوتين في مؤتمر صحفي في سوتشي بجنوب روسيا مع أردوغان إن وزيري خارجية البلدين سيكشفان في وقت لاحق عما اتفق عليه الزعيمان في الاجتماع. وتحدث بوتين بعد أن أعلن قائد القوات الكردية في شمال شرق سورية الولايات المتحدة إنه أوفى بكل التزاماته بموجب هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة. من جهته قال أردوغان إن تركيا وروسيا اتفقتا على انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية في سورية إلى ما بعد 30 كيلومترا من الحدود التركية، ومغادرة بلدتي تل رفعت ومنبج. وقال إن القوات التركية والروسية ستقومان بدوريات مشتركة في شمال سورية في نطاق عشرة كيلومترات من الحدود. مضيفاً أن أنقرة ستعمل أيضاً مع موسكو من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين الموجودين حالياً في تركيا.