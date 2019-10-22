وقعت شركة أوقاف «الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للأوقاف» اليوم (الثلاثاء) في مقر الهيئة بمدينة الرياض ممثلة بالرئيس التنفيذي لشركة أوقاف للاستثمار هيثم الفايز اتفاقية شراكة مع شركة إتقان العقارية ممثلة بالمدير العام للشركة عبدالعزيز الرشيد، وذلك من أجل إقامة مزادات علنية في منطقة مكة المكرمة خلال الأيام القادمة.

وتأتي هذه الاتفاقية بالتزامن مع توجه الهيئة العامة للأوقاف عبر ذراعها الاستثمارية في طرح العقارات بآليات تؤدي إلى رفع كفاءة الاستثمار وذلك عن طريق أدوات تسويقية متعددة من ضمنها مزادات تتسم بالوضوح والشفافية.

يذكر أن شركة أوقاف للاستثمار تعمل وفق إستراتيجية ممنهجة من أجل تطوير آليات استثمار الأوقاف المدارة من قبل الهيئة، وتنويع المحفظة الاستثمارية، وتنميتها لضمان الحصول على عوائد استثمارية مجزية، مبرمةً لذلك العديد من الاتفاقيات المشتركة مع جهات عدة.