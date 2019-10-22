حققت المُتسلقة الإندونيسية آريس سوسانتي راهايو رقماً قياسياً عالمياً في تسلق جدار بلغ طوله 15 متراً في أقل من 7 ثوانٍ، وذلك ضمن بطولة العالم للتسلق التي أُقيمت في شيانمن الصينية.

ونجحت المُتسلقة البالغة 24 عاماً في تسلق الجدار بسرعة قياسية خلال 6.995 ثانية، متفوقة على منافستها الصينية «يي» بطلة العالم السابقة التي سجلت زمناً قدره 7.101 ثانية.

واحتلت المتسلقة الروسية ماريا كراسافينا المركز الثالث بزمن 7.947 ثانية.

ووصف متابعو وسائل التواصل الاجتماعي إنجاز آريس بأنه يفوق القدرة البشرية.

وستشهد دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية 2020 التي تستضيفها طوكيو منافسات التسلق الرياضي لأول مرة، بعد أن تم إدراج التسلق الرياضي ضمن 5 رياضات جديدة في الألعاب الأوليمبية.