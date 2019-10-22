أكد رئيس هيئة الأركان العامة فياض الرويلي أن القوات المسلحة السعودية تتصدى بكل فخر واعتزاز لكافة التهديدات التي مصدرها إيران وأذرعها الإرهابية في المنطقة.

وأضاف خلال مؤتمر الأمن والدفاع المقام في الرياض أمس (الاثنين): «المملكة تتطلع إلى الخروج بموقف يؤكد على المشاركة في دعم جهود حماية المنشآت المهمة، وضمان عدم تكرار مثل تلك الهجمات»؛ داعياً لتعزيز القدرات والإمكانات للتصدي لكافة التهديدات الإيرانية.

وأوضح الرويلي أن انعقاد المؤتمر يأتي لمناقشة التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية التي تُحيط بدول المنطقة التي تحتوي على نحو 30 % من إمدادات الطاقة في العالم، وتُشكِّل ما نسبته 20 % من الممرات الملاحية التجارية العالمية، وهو ما يعادل 4 % من الناتج القومي العالمي.

يُذكر أن المؤتمر شارك فيه رؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، واليونان.