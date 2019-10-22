قدّمت قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، كافة التسهيلات لمجموعة من الطلاب اليمنيين من جامعة حضرموت، للمشاركة في المؤتمر العربي السادس للروبوت والذكاء الاصطناعي المُقام حالياً في محافظة الطائف، فيما استغرقت مسيرة السفر عن طريق البر يوماً وثلاث ساعات.

وثمّن الفريق المُشارك من دولة اليمن الشقيقة، جميع الجهود التي قُدِّمت لهم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، وذلك من خلال الدعم المادي والمعنوي للمشاركة في الدورات التدريبية خلال المؤتمر.

وأكد الفريق دور المملكة العربية السعودية السخي تجاه وطنهم اليمن، من خلال دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتقديم المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمساعدات الصحية في المستشفيات، وإقامة مخيمات صحيّة مدعومة بأطباء سعوديين في محافظة حضرموت.