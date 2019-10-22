حذرت هيئة الغذاء والدواء من غسول «مسك الغابات للطهارة»؛ لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا. وذلك بعدما حللت عينات من منتجات العناية المتداولة في الأسواق للتأكد من سلامتها. إذ أظهرت النتائج تجاوز نسب البكتيريا الحد المسموح في لائحة متطلبات سلامة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO1943:2016. وأكدت الهيئة أن التعرض لهذه النسب خطر على صحة المستهلك. ويحمل المنتج التابع لمصنع عبدالصمد القرشي للعطور ومستحضرات التجميل رقم تشغيلة (10119) وتاريخ صلاحية 2022/03. ونصحت الهيئة بعدم استخدامه والتخلص من العينات المخزنة لديهم، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصادرها. وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.