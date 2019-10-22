تبّنت غرفة الطائف ⁩وعدد من رجال الأعمال إنشاء أول جمعية لمكافحة السرطان بالطائف، وجاء إعلان ذلك، بعد كلمة مؤثرة لأصغر محاربة سرطان بالطائف «العنود العتيبي» أمس (الاثنين)، خلال تدشين رئيس الغرفة الدكتور سامي العبيدي لأحد المشاريع التجارية بالمحافظة، تحدثت فيها عن حالتها الصحية، وحجم ألمها مع الكيماوي، إلا أنها تحدثت عن نفسها بكل إيجابية، وقالت إنها متمسكة بالحياة، ولم تفقد الأمل بالله، خصوصاً مع دعم عائلتها ومن حولها ومن يتابعون حالتها الصحية من الأطباء والممرضين. كلمة العنود وجدت تفاعلا كبيرا من الحضور، ليعلن بعدها الدكتور سامي العبيدي تبني غرفة الطائف لإنشاء أول جمعية لمكافحة مرض السرطان بالطائف، فيما أعلن مالك العيادات غازي القثامي مباشرة، توقيع عقد مع الفتاة العنود العتيبي وتوظيفها في مجمع العيادات. وأوضح رئيس مجلس الغرف رئيس غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي أن أهالي الطائف عامة، ورجال وقطاع المال والأعمال بالطائف خاصة دائما مبادرون للأعمال الخيرية، مقدما شكره لنائبي رئيس الغرفة، وكافة الأعضاء، ورجال الأعمال الذين تكفلوا مباشرة بإنشاء أول جمعية لمكافحة السرطان بالطائف، مؤملا أن تسهم الجمعية في توعية وخدمة كافة المرضى شافاهم الله وعافهم. من جهته كشفت لـ «عكاظ» العنود عن فرحتها التي لا توصف بعد تحقيق أمنيتها، وشكرت الغرفه على استجابة صوتها ودعم هذه الفئة، وتحقيق رغباتهم، وتذليل صعوباتهم. وكانت «عكاظ» قد نشرت قبل أسبوعين مطالب العنود، في ضرورة أن يكون لمرضى السرطان جهة خاصة بالطائف تدعمهم للتوعية تجاه المرض.